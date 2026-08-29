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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3047 (Muerto) y las letras son: D K T V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 29 de agosto

 1°3047 11°6240 
 3701  12°5149
 3°6282  13°5136 
 6360  14°2598 
 1257  15°9917 
 6°9687  16°6556
 9356  17°2323 
 7406  18°2675 
 2243  19°4969 
 10°6211  20°7026 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 29 de agosto. A la cabeza salió el número 9560 - La Virgen.

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 1°9560 11°8052 
 2273   12°1947
 3°7888  13°8657 
 4632  14°6772 
 2290  15°6063 
 6°0159  16°1703
 9312  17°1349 
 6749  18°6087 
 7518  19°1662 
 10°1264  20°2221 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre y transformación: el fin de una etapa y el inicio de otra.

También puede reflejar duelo o asuntos pendientes; tus emociones en el sueño orientan su verdadero significado.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza. Puede indicar que buscas guía espiritual o apoyo en un momento de duda.

También puede reflejar sentimientos de pureza, perdón o necesidad de reconciliación. El contexto del sueño y tus emociones al despertar matizan su interpretación.