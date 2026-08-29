Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3047 (Muerto) y las letras son: D K T V.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 29 de agosto

1° 3047 11° 6240 2° 3701 12° 5149 3° 6282 13° 5136 4° 6360 14° 2598 5° 1257 15° 9917 6° 9687 16° 6556 7° 9356 17° 2323 8° 7406 18° 2675 9° 2243 19° 4969 10° 6211 20° 7026

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 29 de agosto. A la cabeza salió el número 9560 - La Virgen.

1° 9560 11° 8052 2° 2273 12° 1947 3° 7888 13° 8657 4° 4632 14° 6772 5° 2290 15° 6063 6° 0159 16° 1703 7° 9312 17° 1349 8° 6749 18° 6087 9° 7518 19° 1662 10° 1264 20° 2221

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre y transformación: el fin de una etapa y el inicio de otra.

También puede reflejar duelo o asuntos pendientes; tus emociones en el sueño orientan su verdadero significado.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza. Puede indicar que buscas guía espiritual o apoyo en un momento de duda.

También puede reflejar sentimientos de pureza, perdón o necesidad de reconciliación. El contexto del sueño y tus emociones al despertar matizan su interpretación.