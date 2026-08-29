Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7436 (La Manteca) y las letras son: I Q V Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto

1° 7436 11° 2188 2° 4082 12° 7975 3° 9627 13° 9760 4° 8801 14° 7014 5° 8841 15° 6256 6° 5504 16° 1592 7° 6371 17° 7373 8° 8058 18° 9841 9° 1061 19° 7023 10° 5678 20° 7044

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 5063 - Casamiento.

1° 5063 11° 2211 2° 5692 12° 3057 3° 0765 13° 2692 4° 3353 14° 2464 5° 3499 15° 6973 6° 1616 16° 2707 7° 0797 17° 8630 8° 1815 18° 6787 9° 1725 19° 2004 10° 7073 20° 0789

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con la manteca suele simbolizar abundancia, confort y la capacidad de “suavizar” conflictos o tareas.

Si es fresca, augura bienestar y oportunidades; si está rancia o se derrite, alerta sobre excesos, pérdidas o descuidos.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa; refleja deseo de estabilidad afectiva o de formalizar un vínculo.

También puede señalar dudas o presiones: miedo al cambio, a perder independencia o a no cumplir expectativas; invita a revisar prioridades y decisiones próximas.