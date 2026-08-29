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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7436 (La Manteca) y las letras son: I Q V Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto

 1°7436 11°2188 
 4082  12°7975
 3°9627  13°9760 
 8801  14°7014 
 8841  15°6256 
 6°5504  16°1592
 6371  17°7373 
 8058  18°9841 
 1061  19°7023 
 10°5678  20°7044 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 5063 - Casamiento.

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 1°5063 11°2211 
 5692   12°3057
 3°0765  13°2692 
 3353  14°2464 
 3499  15°6973 
 6°1616  16°2707
 0797  17°8630 
 1815  18°6787 
 1725  19°2004 
 10°7073  20°0789 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con la manteca suele simbolizar abundancia, confort y la capacidad de “suavizar” conflictos o tareas.

Si es fresca, augura bienestar y oportunidades; si está rancia o se derrite, alerta sobre excesos, pérdidas o descuidos.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa; refleja deseo de estabilidad afectiva o de formalizar un vínculo.

También puede señalar dudas o presiones: miedo al cambio, a perder independencia o a no cumplir expectativas; invita a revisar prioridades y decisiones próximas.