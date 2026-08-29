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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7436 (La Manteca) y las letras son: I Q V Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto
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|5678
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|7044
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 28 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 5063 - Casamiento.
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|2211
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|3057
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|0765
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|2464
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|1616
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|2004
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|7073
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|0789
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con la manteca?
Soñar con la manteca suele simbolizar abundancia, confort y la capacidad de “suavizar” conflictos o tareas.
Si es fresca, augura bienestar y oportunidades; si está rancia o se derrite, alerta sobre excesos, pérdidas o descuidos.
¿Qué significa soñar con casamiento?
Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa; refleja deseo de estabilidad afectiva o de formalizar un vínculo.
También puede señalar dudas o presiones: miedo al cambio, a perder independencia o a no cumplir expectativas; invita a revisar prioridades y decisiones próximas.