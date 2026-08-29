Orgullo nacional: una ciudad de Argentina fue elegida como la más encantadora del mundo para visitar en 2026 Fuente: Archivo

La Ciudad de Buenos Aires se destacó en el primer lugar del ranking global de destinos turísticos más atractivos del año, según los Wanderlust Reader Awards 2025, organizados por la revista británica especializada en viajes Wanderlust.

Este triunfo representa un hito significativo para la capital argentina, que logra, por primera vez, alcanzar el liderazgo en este prestigioso listado.

Eligieron a Buenos Aires como la mejor ciudad para conocer

El reconocimiento se obtuvo tras una votación que reunió a más de 200.000 lectores de diversas partes del mundo y se anunció en una ceremonia que tuvo lugar en la National Gallery de Londres.

En la edición anterior, Buenos Aires había ocupado la sexta posición, lo cual denota un avance considerable en la percepción internacional del destino.

Puerto Madero, Buenos Aires.

¿Qué hace que Buenos Aires encabece el turismo mundial?

El informe resalta la hospitalidad de los porteños, el valor del patrimonio arquitectónico y la vida nocturna, que continúa siendo uno de los principales atractivos para los visitantes.

La revista enfatiza diversos elementos que explican el crecimiento de la ciudad en el ranking:

La energía creativa de sus barrios , con propuestas culturales que se actualizan de forma continua.

El resurgimiento de las milongas y salas de tango , que captan tanto a turistas como a habitantes locales.

La nueva generación de chefs , que redefine la cocina argentina con alternativas innovadoras.

La diversidad de actividades durante todo el año, con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos.

Buenos Aires: un destino turístico de clase mundial

Desde la organización Visit Buenos Aires, que se dedica a la promoción turística de la ciudad, celebraron el premio como un reconocimiento al trabajo continuo en posicionar a la capital como un destino de clase mundial.

Imagen ilustrativa.

“El reconocimiento de este tipo contribuye a mantener el interés de turistas de diversas partes del mundo y a fortalecer la marca Buenos Aires en el mapa global”, afirmaron desde la entidad.

El galardón también respalda la estrategia de internacionalización que implementa el Gobierno porteño, enfocada en atraer visitantes que buscan experiencias auténticas, culturales y gastronómicas.

Ranking de destinos: Japón, Italia y Estambul destacados

Además de Buenos Aires, el ranking destacó a Japón como el país más atractivo del mundo, Italia como el mejor destino europeo y Estambul como la ciudad más deseada de Europa.

La revista Wanderlust, con más de 238.000 lectores y uno de los podcasts de viajes más escuchados, lleva 24 años reconociendo a los destinos más votados por su comunidad global.

Buenos Aires: un destino turístico y cultural en constante evolución

Este reconocimiento no solo eleva el perfil de Buenos Aires en el ámbito turístico, sino que también potencia su imagen como un centro cultural y gastronómico en constante evolución.

La ciudad se prepara para recibir a un mayor número de visitantes, quienes podrán disfrutar de sus diversas ofertas y experiencias únicas.

Asimismo, los actores del sector turístico ven en este premio una oportunidad para seguir trabajando en el desarrollo de nuevas propuestas que enriquezcan la estadía de los turistas.

Con una infraestructura en crecimiento y un enfoque renovado en la promoción de la cultura porteña, Buenos Aires se posiciona firmemente como un destino imperdible para quienes buscan explorar la riqueza de la capital argentina.