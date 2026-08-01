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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6352 (Madre e hijo) y las letras son: U J W X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 31 de julio

 1°6352 11°8222 
 3993  12°6331
 3°9217  13°9030 
 7523  14°4461 
 0575  15°4099 
 6°1309  16°1846
 7132  17°3013 
 8187  18°6055 
 5953  19°7073 
 10°6915  20°5225 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 31 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 31 de julio. A la cabeza salió el número 7335 - Pajarito.

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 1°7335 11°4555 
 9815   12°0785
 3°9592  13°0034 
 1983  14°1793 
 2130  15°6537 
 6°9577  16°0541
 2097  17°7061 
 0499  18°8787 
 0045  19°4563 
 10°2735  20°9023 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los participantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, amor incondicional y el vínculo familiar. Indica necesidades de cuidado, seguridad o reconciliación emocional.

También puede aludir a nuevas etapas, responsabilidad y crecimiento personal. Si hay tensión en el sueño, sugiere miedos a la pérdida o conflictos no resueltos.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar intuición, ligereza y deseo de libertad. También alude a comienzos delicados que requieren cuidado.

Puede anunciar pequeñas alegrías o buenas noticias que se aproximan. Si aparece herido o atrapado, señala fragilidad emocional o límites autoimpuestos.