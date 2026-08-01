La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6352 (Madre e hijo) y las letras son: U J W X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 31 de julio

1° 6352 11° 8222 2° 3993 12° 6331 3° 9217 13° 9030 4° 7523 14° 4461 5° 0575 15° 4099 6° 1309 16° 1846 7° 7132 17° 3013 8° 8187 18° 6055 9° 5953 19° 7073 10° 6915 20° 5225

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 31 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 31 de julio. A la cabeza salió el número 7335 - Pajarito.

1° 7335 11° 4555 2° 9815 12° 0785 3° 9592 13° 0034 4° 1983 14° 1793 5° 2130 15° 6537 6° 9577 16° 0541 7° 2097 17° 7061 8° 0499 18° 8787 9° 0045 19° 4563 10° 2735 20° 9023

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, amor incondicional y el vínculo familiar. Indica necesidades de cuidado, seguridad o reconciliación emocional.

También puede aludir a nuevas etapas, responsabilidad y crecimiento personal. Si hay tensión en el sueño, sugiere miedos a la pérdida o conflictos no resueltos.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar intuición, ligereza y deseo de libertad. También alude a comienzos delicados que requieren cuidado.

Puede anunciar pequeñas alegrías o buenas noticias que se aproximan. Si aparece herido o atrapado, señala fragilidad emocional o límites autoimpuestos.