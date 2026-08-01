Mezclar café ya usado con bicarbonato de sodio | Para qué sirve y por qué lo recomiendan.

En la actualidad, en la que las soluciones caseras adquieren relevancia gracias a su bajo costo y su mínimo impacto ambiental, ha comenzado a difundirse una combinación sencilla: mezclar café usado con bicarbonato de sodio.

Lejos de ser un simple truco sin evidencia, esta mezcla presenta diversos usos en el hogar y cada vez un mayor número de personas la integran a su cotidianidad.

¿Qué utilidad tiene combinar posos de café con bicarbonato de sodio?

El café molido que resulta de su preparación a menudo es desechado, sin embargo, guarda propiedades valiosas. Al mezclarlo con bicarbonato de sodio, se incrementa su eficacia en limpieza, desodorización y exfoliación.

Tirar agua con vinagre y bicarbonato en la bacha de la cocina: porqué hay que hacerlo todas las noches y para qué sirve (foto: archivo). Archivo El Cronista

Entre los usos más destacados se encuentran:

Eliminador de olores : el bicarbonato actúa neutralizando olores, mientras que el café añade un aroma placentero. Esta combinación resulta ideal para ser utilizada en la heladera, el tacho de basura o incluso en calzado.

Limpiador natural : su textura permite que el café funcione como un abrasivo suave, ayudando, junto al bicarbonato, a eliminar la suciedad en superficies como ollas, sartenes o piletas.

Exfoliante corporal : en el ámbito del cuidado personal, esta mezcla puede ser aplicada como un exfoliante casero, facilitando la eliminación de células muertas de la piel.

Repelente de insectos: algunas personas emplean esta combinación en el exterior para ahuyentar hormigas o otros insectos, aunque su efectividad es variable.

¿Por qué es tendencia la mezcla que limpia y reutiliza residuos?

El principal motivo por el que esta mezcla se volvió tendencia es su doble beneficio: permite reutilizar un residuo cotidiano y, al mismo tiempo, evitar el uso de productos químicos más agresivos.

Además, constituye una alternativa accesible, fácil de preparar y versátil, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan soluciones prácticas en el hogar.

Mezcla café usado seco con bicarbonato; aplica en seco o con agua para formar una pasta

La elaboración es sencilla: se combina café utilizado (previamente seco) con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta obtener una consistencia homogénea. Según la aplicación, se puede emplear de forma seca o adicionar unas gotas de agua para obtener una pasta.

¿Qué aspectos deben considerarse?

En definitiva, mezclar café usado con bicarbonato es una alternativa económica, sustentable y funcional que evidencia cómo hábitos cotidianos pueden inducir considerables transformaciones en la rutina diaria.

Si bien es un método seguro en la mayoría de los casos, se sugiere realizar una prueba inicial en una superficie reducida para prevenir manchas o daños, sobre todo en materiales sensibles.

Mezcla casera eficaz y sostenible gana popularidad en redes

Cada vez más personas descubren los beneficios de esta mezcla en el hogar, lo que llevó a un aumento en su popularidad. Expertos en limpieza sugieren que este método no solo es efectivo, sino que también contribuye a un estilo de vida más sostenible al reducir desperdicios y productos contaminantes.

Asimismo, usuarios comparten sus experiencias en redes sociales, mostrando resultados positivos en diversas aplicaciones. Desde desodorizar espacios hasta limpiar superficies, la combinación de café usado y bicarbonato de sodio se posiciona como una alternativa ecológica y económica en la rutina diaria.