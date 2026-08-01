Verter bicarbonato de sodio en macetas y jardín: para qué sirve y por qué lo sugieren los expertos.

El mantenimiento de los espacios al aire libre frecuentemente no recibe la atención adecuada que merece. Con el paso del tiempo, es común notar que la tierra pierde sus características y que las plantas comienzan a presentar señales de decaimiento.

El elemento en cuestión es el bicarbonato de sodio, un componente que resalta por sus excepcionales propiedades químicas aplicadas a la botánica. Su capacidad para combatir infecciones y estabilizar el entorno lo posiciona como un recurso inmejorable para la protección de jardines.

Verter bicarbonato de sodio en macetas y jardín: para qué sirve

Para contrarrestar esta problemática, los expertos en cuidado de plantas domésticas comenzaron a sugerir un truco sumamente accesible. Lejos de opciones costosas o tratamientos complicados, la clave radica en un polvo blanco muy popular que generalmente se encuentra en cualquier cocina.

Una de las ventajas más significativas de su utilización se manifiesta en la calidad del sustrato. En muchas ocasiones, los terrenos presentan un nivel excesivo de acidez que perjudica la adecuada absorción de nutrientes por las raíces.

Verter bicarbonato de sodio en macetas y jardín: para qué sirve y por qué lo sugieren los expertos.

La aplicación de este producto ayuda a nivelar rápidamente el pH del suelo, creando condiciones óptimas para el desarrollo de los ejemplares sin obstáculos.

Paralelamente, el control de plagas se encuentra en este remedio casero con un gran aliado. En vez de confrontar insectos que devoran los brotes, espolvorear el compuesto forma una barrera natural que aleja a los visitantes indeseados. Esta propiedad repelente permite mantener a raya a diferentes insectos sin necesidad de utilizar venenos sobre la vegetación.

Su acción protectora también se extiende a la superficie visible de las plantas, salvaguardando su estructura. Las condiciones de alta humedad tienden a favorecer la aparición de diversas enfermedades fúngicas que atacan directamente el follaje y las ramas.

La aplicación de este elemento frena el avance de microorganismos, funcionando como un escudo preventivo que mantiene las hojas sanas y con buen color.

Optar por esta técnica representa, además, una decisión consciente a favor de la ecología doméstica. Sustituyendo los agroquímicos agresivos por un método inocuo se garantiza un entorno seguro para todos los habitantes del hogar, incluidos las mascotas.

Otro beneficio del bicarbonato de sodio

Otro de los aportes menos conocidos, pero altamente valorados, se relaciona con la higiene olfativa del espacio exterior. En ocasiones, la acumulación de agua de riego o la descomposición natural de materia orgánica provoca que la tierra emita olores fuertes y desagradables.

Gracias a su capacidad de absorción comprobada, el producto logra eliminar por completo esos olores molestos, generando un ambiente considerablemente más fresco.