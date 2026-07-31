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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8432 (Dinero) y las letras son: O D H Q.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 31 de julio

 1°8432 11°9117 
 3556  12°9710
 3°9678  13°3638 
 3904  14°3534 
 1187  15°8231 
 6°4757  16°4782
 7268  17°1003 
 4919  18°7822 
 8790  19°0978 
 10°2069  20°2959 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 31 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 31 de julio. A la cabeza salió el número 7977 - Pierna Mujer.

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 1°7977 11°5099 
 4878   12°2123
 3°3210  13°6423 
 9466  14°4664 
 2557  15°5934 
 6°5911  16°7887
 7871  17°1632 
 1754  18°2315 
 0248  19°0421 
 10°7904  20°4988 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele simbolizar deseo de seguridad, valoración personal y oportunidades de crecimiento. Puede reflejar confianza en tus capacidades y apertura a nuevas posibilidades.

También puede señalar ansiedad por recursos, miedo a pérdidas o conflictos de valores. Si el dinero está sucio o se pierde, sugiere revisar prioridades y la forma en que mides el éxito.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con pierna de mujer suele aludir a la feminidad, la sensualidad y el deseo; también refleja cómo percibes la atracción y tu autoestima corporal.

Según el contexto, puede señalar avance e independencia (piernas firmes) o inseguridades y límites personales (piernas heridas o débiles).