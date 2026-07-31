Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8432 (Dinero) y las letras son: O D H Q.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 31 de julio

1° 8432 11° 9117 2° 3556 12° 9710 3° 9678 13° 3638 4° 3904 14° 3534 5° 1187 15° 8231 6° 4757 16° 4782 7° 7268 17° 1003 8° 4919 18° 7822 9° 8790 19° 0978 10° 2069 20° 2959

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 31 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 31 de julio. A la cabeza salió el número 7977 - Pierna Mujer.

1° 7977 11° 5099 2° 4878 12° 2123 3° 3210 13° 6423 4° 9466 14° 4664 5° 2557 15° 5934 6° 5911 16° 7887 7° 7871 17° 1632 8° 1754 18° 2315 9° 0248 19° 0421 10° 7904 20° 4988

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele simbolizar deseo de seguridad, valoración personal y oportunidades de crecimiento. Puede reflejar confianza en tus capacidades y apertura a nuevas posibilidades.

También puede señalar ansiedad por recursos, miedo a pérdidas o conflictos de valores. Si el dinero está sucio o se pierde, sugiere revisar prioridades y la forma en que mides el éxito.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con pierna de mujer suele aludir a la feminidad, la sensualidad y el deseo; también refleja cómo percibes la atracción y tu autoestima corporal.

Según el contexto, puede señalar avance e independencia (piernas firmes) o inseguridades y límites personales (piernas heridas o débiles).