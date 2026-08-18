La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 17 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5279 (Ladrón) y las letras son: I U W X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 17 de agosto

1° 5279 11° 8814 2° 7604 12° 8255 3° 3700 13° 7719 4° 1876 14° 8663 5° 7619 15° 1464 6° 3266 16° 6186 7° 9327 17° 4629 8° 1199 18° 0787 9° 6226 19° 3418 10° 2834 20° 7891

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 17 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 17 de agosto. A la cabeza salió el número 3042 - Zapatillas.

1° 3042 11° 9599 2° 5982 12° 2756 3° 8757 13° 5847 4° 2904 14° 1439 5° 4680 15° 5820 6° 3689 16° 9730 7° 5688 17° 5720 8° 4083 18° 9482 9° 6173 19° 9595 10° 2765 20° 5546

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso y sensación de vulnerabilidad o invasión de tu espacio personal.

También puede indicar desconfianza, alertarte sobre engaños cercanos, o invitarte a reforzar límites y proteger tus recursos, tiempo y relaciones.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas suele representar el camino personal y la disposición para avanzar. Indica comodidad, deseo de libertad o preparación para emprender nuevos proyectos.

Si están nuevas o adecuadas, auguran progreso y energía; si están rotas o incómodas, señalan cansancio, estancamiento o la necesidad de cambiar de rumbo.