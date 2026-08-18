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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 17 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1374 (Gente Negra) y las letras son: O G Y Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 17 de agosto

 1°1374 11°8071 
 8668  12°0774
 3°2683  13°4957 
 5231  14°2707 
 2236  15°6386 
 6°8684  16°6672
 0726  17°2341 
 3874  18°5106 
 8432  19°0303 
 10°6437  20°6467 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 17 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 17 de agosto. A la cabeza salió el número 5573 - Hospital.

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 1°5573 11°1331 
 7443   12°5433
 3°4975  13°3442 
 4689  14°5385 
 3928  15°6047 
 6°5841  16°1973
 9390  17°8512 
 6533  18°3131 
 9587  19°7600 
 10°6283  20°0949 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con Gente Negra no tiene un significado fijo: suele reflejar tu relación con la diversidad, lo desconocido o con experiencias y narrativas sociales que te rodean. Las emociones del sueño (miedo, alegría, curiosidad) orientan más la interpretación que la identidad de las personas.

Puede invitarte a revisar prejuicios, abrirte a nuevas perspectivas o integrar partes propias que proyectas en otros. Observa qué pasaba en el sueño y cómo te sentías para hallar un sentido personal y respetuoso, sin recurrir a estereotipos.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele indicar necesidad de curación, descanso o apoyo emocional. Tu mente pide tiempo para sanar del estrés, conflictos o pérdidas.

También puede reflejar preocupación por la salud propia o de alguien cercano y deseo de mejora. Si hay ansiedad en el sueño, sugiere pedir ayuda y poner límites.