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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7647 (Muerto) y las letras son: L N R S.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 15 de agosto

 1°7647 11°4222 
 9559  12°3815
 3°5950  13°3930 
 4117  14°5434 
 2868  15°6582 
 6°1591  16°4023
 3458  17°7304 
 8204  18°7704 
 9347  19°2971 
 10°4019  20°7740 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 15 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 15 de agosto. A la cabeza salió el número 5582 - La Pelea.

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 1°5582 11°6089 
 7847   12°2675
 3°7490  13°1066 
 1989  14°8771 
 4049  15°5874 
 6°8693  16°2971
 5860  17°3371 
 3130  18°6783 
 6511  19°8160 
 10°8845  20°2979 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de ciclos y la necesidad de soltar el pasado. También puede reflejar duelo no resuelto o recuerdos que piden atención.

En otros casos habla de transformación: una etapa termina y nace otra. Si hay calma indica aceptación; si hay angustia, miedos o culpas pendientes.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, tensión acumulada o la necesidad de poner límites. También puede señalar frustración, rabia contenida o miedo a una confrontación real.

Si ganas, sugiere control y avance; si pierdes o te hieres, indica vulnerabilidad y necesidad de dialogar. Con quién peleas revela el área de tu vida en disputa (pareja, familia, trabajo o contigo mismo).