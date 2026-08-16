La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7647 (Muerto) y las letras son: L N R S.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 15 de agosto

1° 7647 11° 4222 2° 9559 12° 3815 3° 5950 13° 3930 4° 4117 14° 5434 5° 2868 15° 6582 6° 1591 16° 4023 7° 3458 17° 7304 8° 8204 18° 7704 9° 9347 19° 2971 10° 4019 20° 7740

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 15 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 15 de agosto. A la cabeza salió el número 5582 - La Pelea.

1° 5582 11° 6089 2° 7847 12° 2675 3° 7490 13° 1066 4° 1989 14° 8771 5° 4049 15° 5874 6° 8693 16° 2971 7° 5860 17° 3371 8° 3130 18° 6783 9° 6511 19° 8160 10° 8845 20° 2979

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de ciclos y la necesidad de soltar el pasado. También puede reflejar duelo no resuelto o recuerdos que piden atención.

En otros casos habla de transformación: una etapa termina y nace otra. Si hay calma indica aceptación; si hay angustia, miedos o culpas pendientes.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, tensión acumulada o la necesidad de poner límites. También puede señalar frustración, rabia contenida o miedo a una confrontación real.

Si ganas, sugiere control y avance; si pierdes o te hieres, indica vulnerabilidad y necesidad de dialogar. Con quién peleas revela el área de tu vida en disputa (pareja, familia, trabajo o contigo mismo).