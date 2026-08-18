Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 17 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6755 (La Música) y las letras son: C L L S.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 17 de agosto

1° 6755 11° 1852 2° 5310 12° 0090 3° 6047 13° 3239 4° 8540 14° 0265 5° 7526 15° 8829 6° 0619 16° 3600 7° 1308 17° 5857 8° 3496 18° 8996 9° 5640 19° 9273 10° 3161 20° 6703

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 17 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 17 de agosto. A la cabeza salió el número 7536 - La Manteca.

1° 7536 11° 2603 2° 6419 12° 3541 3° 4035 13° 0833 4° 8257 14° 7217 5° 9393 15° 4145 6° 9920 16° 7605 7° 1621 17° 8517 8° 6325 18° 6519 9° 5697 19° 5593 10° 8434 20° 8228

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música refleja tu mundo emocional y el deseo de expresarte. Suele señalar creatividad, inspiración y búsqueda de armonía.

Si la música suena agradable, sugiere bienestar y vínculos positivos; si es disonante o estridente, indica tensiones internas o estrés.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele asociarse con abundancia, placer sencillo y cuidado personal; puede anunciar mejoras materiales o la necesidad de nutrirte emocionalmente.

Si La Manteca aparece rancia o se derrite en exceso, advierte sobre excesos, decisiones resbaladizas o desorden; invita a moderación y a poner límites.