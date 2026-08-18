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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 17 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6755 (La Música) y las letras son: C L L S.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 17 de agosto

 1°6755 11°1852 
 5310  12°0090
 3°6047  13°3239 
 8540  14°0265 
 7526  15°8829 
 6°0619  16°3600
 1308  17°5857 
 3496  18°8996 
 5640  19°9273 
 10°3161  20°6703 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 17 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 17 de agosto. A la cabeza salió el número 7536 - La Manteca.

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 1°7536 11°2603 
 6419   12°3541
 3°4035  13°0833 
 8257  14°7217 
 9393  15°4145 
 6°9920  16°7605
 1621  17°8517 
 6325  18°6519 
 5697  19°5593 
 10°8434  20°8228 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música refleja tu mundo emocional y el deseo de expresarte. Suele señalar creatividad, inspiración y búsqueda de armonía.

Si la música suena agradable, sugiere bienestar y vínculos positivos; si es disonante o estridente, indica tensiones internas o estrés.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele asociarse con abundancia, placer sencillo y cuidado personal; puede anunciar mejoras materiales o la necesidad de nutrirte emocionalmente.

Si La Manteca aparece rancia o se derrite en exceso, advierte sobre excesos, decisiones resbaladizas o desorden; invita a moderación y a poner límites.