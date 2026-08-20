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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5133 (Cristo) y las letras son: Q R V Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 20 de agosto

 1°5133 11°5504 
 7534  12°7256
 3°2650  13°4589 
 2457  14°8783 
 1352  15°2475 
 6°1801  16°3200
 2597  17°2179 
 3366  18°2401 
 0382  19°1818 
 10°4879  20°9843 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 20 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 20 de agosto. A la cabeza salió el número 8281 - Las Flores.

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 1°8281 11°1960 
 7816   12°3539
 3°6916  13°2704 
 3357  14°8201 
 6105  15°0093 
 6°9856  16°5436
 6635  17°2436 
 3733  18°1415 
 7572  19°4173 
 10°8376  20°8273 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele reflejar búsqueda de guía, consuelo y esperanza, o la necesidad de reafirmar tu fe y valores.

También puede simbolizar perdón y renovación interior, invitándote a reconciliarte y a retomar un camino con propósito y compasión.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores simboliza alegría, afecto y renovación; indica crecimiento personal y momentos de belleza en tu vida.

Su estado y color matizan el mensaje: frescas señalan esperanza y amor; marchitas advierten pérdidas o cierre de ciclos.