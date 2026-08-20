Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5133 (Cristo) y las letras son: Q R V Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 20 de agosto

1° 5133 11° 5504 2° 7534 12° 7256 3° 2650 13° 4589 4° 2457 14° 8783 5° 1352 15° 2475 6° 1801 16° 3200 7° 2597 17° 2179 8° 3366 18° 2401 9° 0382 19° 1818 10° 4879 20° 9843

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 20 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 20 de agosto. A la cabeza salió el número 8281 - Las Flores.

1° 8281 11° 1960 2° 7816 12° 3539 3° 6916 13° 2704 4° 3357 14° 8201 5° 6105 15° 0093 6° 9856 16° 5436 7° 6635 17° 2436 8° 3733 18° 1415 9° 7572 19° 4173 10° 8376 20° 8273

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele reflejar búsqueda de guía, consuelo y esperanza, o la necesidad de reafirmar tu fe y valores.

También puede simbolizar perdón y renovación interior, invitándote a reconciliarte y a retomar un camino con propósito y compasión.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores simboliza alegría, afecto y renovación; indica crecimiento personal y momentos de belleza en tu vida.

Su estado y color matizan el mensaje: frescas señalan esperanza y amor; marchitas advierten pérdidas o cierre de ciclos.