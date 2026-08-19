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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4148 (Muerto que habla) y las letras son: B N V Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 19 de agosto

 1°4148 11°8078 
 7087  12°8758
 3°6100  13°2735 
 5480  14°4142 
 9989  15°6649 
 6°0942  16°5957
 8178  17°3055 
 8354  18°0679 
 3539  19°9530 
 10°6796  20°4990 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 19 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 19 de agosto. A la cabeza salió el número 6976 - Las Llamas.

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 1°6976 11°0387 
 9046   12°7114
 3°5831  13°0987 
 4716  14°1102 
 2248  15°4995 
 6°5944  16°5979
 9861  17°7725 
 3077  18°7193 
 3734  19°0588 
 10°1522  20°9848 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele indicar necesidad de cierre, consejo o despedida: la psique busca resolver asuntos pendientes y escuchar una guía interior.

Si el mensaje es sereno, apunta a aceptación y paz; si genera ansiedad, refleja miedos, culpas o dificultad para soltar el pasado.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las Llamas (el animal) suele simbolizar resistencia, paciencia y capacidad para llevar cargas sin perder la calma. Indica avances constantes hacia una meta gracias a tu fortaleza interior.

Si la llama está tranquila y te acompaña, sugiere cooperación y lealtad; si escupe o muerde, advierte sobre poner límites y soltar cargas ajenas. También invita a conectar con tus raíces y adaptarte a terrenos difíciles.