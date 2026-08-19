Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4148 (Muerto que habla) y las letras son: B N V Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 19 de agosto

1° 4148 11° 8078 2° 7087 12° 8758 3° 6100 13° 2735 4° 5480 14° 4142 5° 9989 15° 6649 6° 0942 16° 5957 7° 8178 17° 3055 8° 8354 18° 0679 9° 3539 19° 9530 10° 6796 20° 4990

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 19 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 19 de agosto. A la cabeza salió el número 6976 - Las Llamas.

1° 6976 11° 0387 2° 9046 12° 7114 3° 5831 13° 0987 4° 4716 14° 1102 5° 2248 15° 4995 6° 5944 16° 5979 7° 9861 17° 7725 8° 3077 18° 7193 9° 3734 19° 0588 10° 1522 20° 9848

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele indicar necesidad de cierre, consejo o despedida: la psique busca resolver asuntos pendientes y escuchar una guía interior.

Si el mensaje es sereno, apunta a aceptación y paz; si genera ansiedad, refleja miedos, culpas o dificultad para soltar el pasado.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las Llamas (el animal) suele simbolizar resistencia, paciencia y capacidad para llevar cargas sin perder la calma. Indica avances constantes hacia una meta gracias a tu fortaleza interior.

Si la llama está tranquila y te acompaña, sugiere cooperación y lealtad; si escupe o muerde, advierte sobre poner límites y soltar cargas ajenas. También invita a conectar con tus raíces y adaptarte a terrenos difíciles.