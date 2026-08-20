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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2166 (Lombriz) y las letras son: I D L R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 19 de agosto

 1°2166 11°0229 
 1478  12°8407
 3°8245  13°1846 
 9728  14°8145 
 7287  15°7238 
 6°9441  16°8794
 1701  17°4881 
 4089  18°7409 
 8397  19°9069 
 10°9978  20°4641 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 19 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 19 de agosto. A la cabeza salió el número 2763 - Casamiento.

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 1°2763 11°8944 
 6018   12°0472
 3°3251  13°8443 
 9602  14°3353 
 6916  15°4290 
 6°7108  16°4422
 5051  17°6747 
 6919  18°0174 
 2427  19°5623 
 10°1065  20°7360 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz suele aludir a transformación y regeneración, como un proceso de limpieza interior que favorece el crecimiento. Indica cambios discretos pero fértiles en tu vida.

También puede señalar algo incómodo que requiere atención, desde apegos hasta asuntos postergados. El contexto del sueño define si es señal de prosperidad, desapego o advertencia.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa o proyecto.

Si provoca ansiedad, puede reflejar dudas, presión social o miedo a perder autonomía; las emociones y detalles guían su sentido.