Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0801 (Agua) y las letras son: A E U L.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 19 de agosto

1° 0801 11° 0589 2° 9759 12° 2468 3° 0405 13° 5337 4° 0343 14° 1313 5° 5639 15° 2113 6° 5541 16° 4210 7° 5365 17° 8712 8° 8687 18° 0691 9° 0191 19° 4777 10° 8508 20° 9500

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 19 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 19 de agosto. A la cabeza salió el número 8599 - Hermano.

1° 8599 11° 8476 2° 5367 12° 6790 3° 7656 13° 0296 4° 8432 14° 6365 5° 3250 15° 8097 6° 7325 16° 0039 7° 4077 17° 3455 8° 6472 18° 5035 9° 9074 19° 0994 10° 3345 20° 2394

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua clara suele simbolizar limpieza emocional, calma y renovación; refleja claridad de ideas y un fluir equilibrado en la vida.

Si el agua es turbia o agitada, puede señalar confusión, estrés o conflictos internos, alertando sobre la necesidad de equilibrio y límites.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un Hermano suele reflejar vínculos afectivos, apoyo y la necesidad de pertenencia. También puede señalar recuerdos familiares, protección o el deseo de cooperación en tu vida.

Según las emociones del sueño, puede aludir a rivalidad, comparación o asuntos pendientes. Si hay calma, augura unión; si hay tensión, invita a dialogar y sanar la relación o esa parte de ti.