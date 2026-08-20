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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0801 (Agua) y las letras son: A E U L.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 19 de agosto

 1°0801 11°0589 
 9759  12°2468
 3°0405  13°5337 
 0343  14°1313 
 5639  15°2113 
 6°5541  16°4210
 5365  17°8712 
 8687  18°0691 
 0191  19°4777 
 10°8508  20°9500 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 19 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 19 de agosto. A la cabeza salió el número 8599 - Hermano.

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 1°8599 11°8476 
 5367   12°6790
 3°7656  13°0296 
 8432  14°6365 
 3250  15°8097 
 6°7325  16°0039
 4077  17°3455 
 6472  18°5035 
 9074  19°0994 
 10°3345  20°2394 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua clara suele simbolizar limpieza emocional, calma y renovación; refleja claridad de ideas y un fluir equilibrado en la vida.

Si el agua es turbia o agitada, puede señalar confusión, estrés o conflictos internos, alertando sobre la necesidad de equilibrio y límites.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un Hermano suele reflejar vínculos afectivos, apoyo y la necesidad de pertenencia. También puede señalar recuerdos familiares, protección o el deseo de cooperación en tu vida.

Según las emociones del sueño, puede aludir a rivalidad, comparación o asuntos pendientes. Si hay calma, augura unión; si hay tensión, invita a dialogar y sanar la relación o esa parte de ti.