Este viernes, 28 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2739 (Lluvia).

1° 2739 11° 5404 2° 0138 12° 0284 3° 7901 13° 2303 4° 7211 14° 4688 5° 9594 15° 2513 6° 1999 16° 5942 7° 3294 17° 2259 8° 9208 18° 4624 9° 4127 19° 7592 10° 0767 20° 0200

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.