La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 28 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 3454 - La Vaca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 28 de agosto

1° 3454 11° 2874 2° 0852 12° 4799 3° 2505 13° 8240 4° 7298 14° 2410 5° 3486 15° 2751 6° 5506 16° 1725 7° 3286 17° 2771 8° 6897 18° 9708 9° 5525 19° 3446 10° 1019 20° 5843

¿Qué significa soñar con La Vaca?

Soñar con La Vaca suele anunciar abundancia, fertilidad y apoyo familiar; es un signo de estabilidad y cuidado.

Si La Vaca está enferma o inquieta, advierte de desgaste, estancamiento o falta de límites; su comportamiento orienta el mensaje.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.