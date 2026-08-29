Rociar vinagre en la entrada de una vivienda.

El vinagre blanco se ha consolidado como uno de los aliados domésticos más eficaces para mantener el hogar limpio, evitando el uso de productos químicos costosos y de difícil acceso.

A pesar de su uso habitual en la cocina y el baño, ha emergido un método poco conocido que ha cobrado popularidad en los últimos meses: la utilización de este elemento en la entrada del hogar.

Este nuevo hábito, que se caracteriza por su sencillez y economía, está adquiriendo relevancia por su eficacia y facilidad de aplicación.

Rociar vinagre en el parabrisas del auto: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (foto: archivo).

¿Cuál es la función de poner vinagre en la entrada?

Un aspecto fundamental es su capacidad para funcionar como barrera repelente. El aroma penetrante del vinagre actúa como un inhibidor natural eficaz contra diversas plagas en el hogar.

Hormigas, arañas e incluso cucarachas tienden a evitar áreas donde perciben dicha fragancia, posicionándolo como una opción práctica y libre de productos químicos para las entradas principales.

Aparte de esto, quienes promueven prácticas de armonización del hogar lo emplean como un “limpiador energético”.

Según esta perspectiva, unas pulverizaciones en el marco de la puerta contribuyen a disipar vibraciones negativas y revitalizar el entorno.

Mejorando la repulsión de insectos con vinagre

Para aprovechar al máximo sus efectos, es suficiente con emplear una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Esta mezcla puede ser aplicada en las siguientes áreas: