Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2934 (La Cabeza) y las letras son: E D S T.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 6 de junio

1° 2934 11° 2608 2° 9060 12° 0449 3° 6789 13° 3298 4° 5939 14° 3944 5° 0660 15° 8725 6° 3595 16° 0961 7° 2628 17° 5266 8° 1380 18° 1314 9° 9498 19° 0000 10° 2882 20° 8894

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 6 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 6 de junio. A la cabeza salió el número 8602 - Niño.

1° 8602 11° 0907 2° 7622 12° 0563 3° 1414 13° 7480 4° 8955 14° 4406 5° 6319 15° 6387 6° 2585 16° 8748 7° 0439 17° 3839 8° 7793 18° 2532 9° 1550 19° 7419 10° 4967 20° 4538

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza pensamientos, identidad y decisiones, mostrando cómo gestionas la razón y la claridad mental.

Una cabeza serena sugiere control y enfoque; dañada o pesada refleja estrés, confusión o exceso de preocupaciones.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con Niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y la conexión con tu niño interior, así como potencial creativo y necesidad de cuidado.

Si el Niño aparece feliz, señala esperanza y crecimiento; si está triste o perdido, refleja vulnerabilidad, temores a responsabilidades o asuntos emocionales pendientes.