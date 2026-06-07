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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2934 (La Cabeza) y las letras son: E D S T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 6 de junio

 1°2934 11°2608 
 9060  12°0449
 3°6789  13°3298 
 5939  14°3944 
 0660  15°8725 
 6°3595  16°0961
 2628  17°5266 
 1380  18°1314 
 9498  19°0000 
 10°2882  20°8894 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 6 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 6 de junio. A la cabeza salió el número 8602 - Niño.

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 1°8602 11°0907 
 7622   12°0563
 3°1414  13°7480 
 8955  14°4406 
 6319  15°6387 
 6°2585  16°8748
 0439  17°3839 
 7793  18°2532 
 1550  19°7419 
 10°4967  20°4538 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza pensamientos, identidad y decisiones, mostrando cómo gestionas la razón y la claridad mental.

Una cabeza serena sugiere control y enfoque; dañada o pesada refleja estrés, confusión o exceso de preocupaciones.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con Niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y la conexión con tu niño interior, así como potencial creativo y necesidad de cuidado.

Si el Niño aparece feliz, señala esperanza y crecimiento; si está triste o perdido, refleja vulnerabilidad, temores a responsabilidades o asuntos emocionales pendientes.