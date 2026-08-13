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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7971 (Excremento) y las letras son: L X X Z.
Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 12 de agosto
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|9554
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 12 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 12 de agosto. A la cabeza salió el número 7937 - El Dentista.
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|7586
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|4611
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|3168
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|2320
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|0337
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Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con excremento?
Soñar con excremento suele simbolizar dinero, oportunidades y liberación de cargas. Indica que algo negativo puede transformarse en un recurso útil.
También puede reflejar vergüenza, desorden o necesidad de poner límites. El contexto y tus emociones en el sueño afinan su significado.
¿Qué significa soñar con el dentista?
Soñar con El Dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o el miedo al dolor y al juicio. También apunta a la necesidad de atender asuntos pendientes que requieren cuidado.
Si aceptas el tratamiento, indica disposición a enfrentar problemas y sanar; si lo evitas o sientes angustia, sugiere postergar decisiones, sensación de pérdida de control o dificultades para expresarte.