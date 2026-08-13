La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7971 (Excremento) y las letras son: L X X Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 12 de agosto

1° 7971 11° 9554 2° 7722 12° 6171 3° 6331 13° 1355 4° 7100 14° 8574 5° 2568 15° 1100 6° 9940 16° 5260 7° 9470 17° 7590 8° 1653 18° 2637 9° 3472 19° 1019 10° 2280 20° 2341

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 12 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 12 de agosto. A la cabeza salió el número 7937 - El Dentista.

1° 7937 11° 7586 2° 4611 12° 4538 3° 3168 13° 9068 4° 2320 14° 0337 5° 8831 15° 8471 6° 2127 16° 6466 7° 4362 17° 4680 8° 2899 18° 7033 9° 2382 19° 6297 10° 0940 20° 6591

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, oportunidades y liberación de cargas. Indica que algo negativo puede transformarse en un recurso útil.

También puede reflejar vergüenza, desorden o necesidad de poner límites. El contexto y tus emociones en el sueño afinan su significado.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o el miedo al dolor y al juicio. También apunta a la necesidad de atender asuntos pendientes que requieren cuidado.

Si aceptas el tratamiento, indica disposición a enfrentar problemas y sanar; si lo evitas o sientes angustia, sugiere postergar decisiones, sensación de pérdida de control o dificultades para expresarte.