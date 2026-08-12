Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2141 (El Cuchillo) y las letras son: U F G X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 12 de agosto

1° 2141 11° 9677 2° 7401 12° 1652 3° 8156 13° 3499 4° 9873 14° 1293 5° 9002 15° 9639 6° 7932 16° 3046 7° 5203 17° 4627 8° 2922 18° 9632 9° 1935 19° 6159 10° 3995 20° 2244

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 12 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 12 de agosto. A la cabeza salió el número 6111 - Palito.

1° 6111 11° 4017 2° 0996 12° 4623 3° 1284 13° 4731 4° 0477 14° 2101 5° 5712 15° 7852 6° 3612 16° 6261 7° 1852 17° 6592 8° 2880 18° 6604 9° 9171 19° 5563 10° 0731 20° 4899

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele simbolizar decisiones tajantes, la necesidad de cortar con hábitos o relaciones y de fijar límites. También puede representar protección y autocontrol.

Si provoca miedo o daño, apunta a conflictos, tensión o posibles traiciones. Si lo manejas con calma, sugiere claridad, valentía y acciones firmes para resolver problemas.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar sencillez y fragilidad, invitándote a valorar lo básico y a cuidarte.

También puede representar firmeza y dirección, recordándote mantenerte recto en tus decisiones y enfocado en tus metas.