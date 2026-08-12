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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2141 (El Cuchillo) y las letras son: U F G X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 12 de agosto

 1°2141 11°9677 
 7401  12°1652
 3°8156  13°3499 
 9873  14°1293 
 9002  15°9639 
 6°7932  16°3046
 5203  17°4627 
 2922  18°9632 
 1935  19°6159 
 10°3995  20°2244 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 12 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 12 de agosto. A la cabeza salió el número 6111 - Palito.

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 1°6111 11°4017 
 0996   12°4623
 3°1284  13°4731 
 0477  14°2101 
 5712  15°7852 
 6°3612  16°6261
 1852  17°6592 
 2880  18°6604 
 9171  19°5563 
 10°0731  20°4899 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele simbolizar decisiones tajantes, la necesidad de cortar con hábitos o relaciones y de fijar límites. También puede representar protección y autocontrol.

Si provoca miedo o daño, apunta a conflictos, tensión o posibles traiciones. Si lo manejas con calma, sugiere claridad, valentía y acciones firmes para resolver problemas.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar sencillez y fragilidad, invitándote a valorar lo básico y a cuidarte.

También puede representar firmeza y dirección, recordándote mantenerte recto en tus decisiones y enfocado en tus metas.