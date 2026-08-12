La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8815 (Niña Bonita) y las letras son: E M P Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 12 de agosto

1° 8815 11° 6678 2° 2570 12° 5370 3° 4036 13° 6462 4° 7367 14° 6331 5° 2018 15° 6904 6° 2397 16° 7125 7° 3197 17° 9305 8° 8254 18° 1776 9° 2717 19° 8065 10° 7321 20° 8369

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 12 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 12 de agosto. A la cabeza salió el número 9405 - Gato.

1° 9405 11° 1379 2° 6644 12° 6202 3° 2577 13° 3607 4° 6626 14° 6879 5° 2059 15° 0394 6° 1510 16° 1282 7° 5620 17° 6441 8° 2110 18° 9920 9° 7667 19° 9802 10° 9899 20° 0796

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y una mirada amable hacia uno mismo; puede reflejar tu conexión con el niño interior y el deseo de cuidar o ser cuidado.

Según el contexto, también apunta a nuevas oportunidades o idealización de la belleza; si la niña está alegre sugiere armonía y autoestima y si está triste indica inseguridades o emociones no resueltas.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con Gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio; te invita a escuchar tus instintos y proteger tu autonomía.

El comportamiento del Gato importa: si es amistoso sugiere autocuidado y buena fortuna; si es agresivo, advierte de engaños, límites difusos o desconfianza.