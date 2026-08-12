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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8815 (Niña Bonita) y las letras son: E M P Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 12 de agosto

 1°8815 11°6678 
 2570  12°5370
 3°4036  13°6462 
 7367  14°6331 
 2018  15°6904 
 6°2397  16°7125
 3197  17°9305 
 8254  18°1776 
 2717  19°8065 
 10°7321  20°8369 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 12 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 12 de agosto. A la cabeza salió el número 9405 - Gato.

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 1°9405 11°1379 
 6644   12°6202
 3°2577  13°3607 
 6626  14°6879 
 2059  15°0394 
 6°1510  16°1282
 5620  17°6441 
 2110  18°9920 
 7667  19°9802 
 10°9899  20°0796 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y una mirada amable hacia uno mismo; puede reflejar tu conexión con el niño interior y el deseo de cuidar o ser cuidado.

Según el contexto, también apunta a nuevas oportunidades o idealización de la belleza; si la niña está alegre sugiere armonía y autoestima y si está triste indica inseguridades o emociones no resueltas.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con Gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio; te invita a escuchar tus instintos y proteger tu autonomía.

El comportamiento del Gato importa: si es amistoso sugiere autocuidado y buena fortuna; si es agresivo, advierte de engaños, límites difusos o desconfianza.