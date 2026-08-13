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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2876 (Las Llamas) y las letras son: H H L Q.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 12 de agosto
|1°
|2876
|11°
|6428
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|0602
|12°
|6007
|3°
|9003
|13°
|6920
|4°
|4534
|14°
|0284
|5°
|5768
|15°
|2819
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|8562
|16°
|2058
|7°
|2027
|17°
|7780
|8°
|5786
|18°
|2667
|9°
|9419
|19°
|3702
|10°
|9098
|20°
|4096
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 12 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 12 de agosto. A la cabeza salió el número 2401 - Agua.
|1°
|2401
|11°
|1368
|2°
|3108
|12°
|9121
|3°
|1666
|13°
|7396
|4°
|7865
|14°
|6133
|5°
|3355
|15°
|4413
|6°
|6277
|16°
|0527
|7°
|6785
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|5871
|8°
|5048
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|8584
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|0017
|19°
|6405
|10°
|8217
|20°
|4977
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con las llamas?
Soñar con Las Llamas (el animal) alude a resistencia, trabajo duro y apoyo mutuo. Puede indicar que llevas cargas ajenas o que necesitas paciencia y cooperación para avanzar.
Si en el sueño Las Llamas son fuego, simbolizan pasión, purificación y cambio, pero también advierten de impulsos descontrolados. La calma sugiere renovación; el miedo, peligro o desgaste.
¿Qué significa soñar con agua?
Soñar con agua refleja tu estado emocional: agua clara indica paz y claridad; agua turbia sugiere confusión o ansiedad.
También puede señalar cambios y renovación: corrientes fuertes aluden a transiciones intensas, agua estancada a estancamiento y lluvia a alivio.