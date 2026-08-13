Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2876 (Las Llamas) y las letras son: H H L Q.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 12 de agosto

1° 2876 11° 6428 2° 0602 12° 6007 3° 9003 13° 6920 4° 4534 14° 0284 5° 5768 15° 2819 6° 8562 16° 2058 7° 2027 17° 7780 8° 5786 18° 2667 9° 9419 19° 3702 10° 9098 20° 4096

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 12 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 12 de agosto. A la cabeza salió el número 2401 - Agua.

1° 2401 11° 1368 2° 3108 12° 9121 3° 1666 13° 7396 4° 7865 14° 6133 5° 3355 15° 4413 6° 6277 16° 0527 7° 6785 17° 5871 8° 5048 18° 8584 9° 0017 19° 6405 10° 8217 20° 4977

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con Las Llamas (el animal) alude a resistencia, trabajo duro y apoyo mutuo. Puede indicar que llevas cargas ajenas o que necesitas paciencia y cooperación para avanzar.

Si en el sueño Las Llamas son fuego, simbolizan pasión, purificación y cambio, pero también advierten de impulsos descontrolados. La calma sugiere renovación; el miedo, peligro o desgaste.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua refleja tu estado emocional: agua clara indica paz y claridad; agua turbia sugiere confusión o ansiedad.

También puede señalar cambios y renovación: corrientes fuertes aluden a transiciones intensas, agua estancada a estancamiento y lluvia a alivio.