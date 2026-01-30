En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4662 (Inundación) y las letras son: F Q R X.

 1°4662 11°7078 
 7402  12°0740
 3°0230  13°5212 
 2699  14°1474 
 6647  15°0112 
 6°7117  16°9040
 7901  17°6213 
 5965  18°8454 
 6694  19°0002 
 10°5221  20°7534 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 29 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 29 de enero. A la cabeza salió el número 6999 - Hermano.

 1°6999 11°4528 
 5154   12°2779
 3°4527  13°9093 
 9080  14°3596 
 3372  15°9336 
 6°9340  16°3584
 4878  17°4008 
 8046  18°4803 
 4463  19°6072 
 10°5072  20°2220 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas.

Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de transformación, indicando que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se identifican con él, como cualidades o características que se admiran o que se desean desarrollar. Este sueño puede ser una invitación a explorar esas facetas personales y a fortalecer los lazos familiares.