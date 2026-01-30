Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4662 (Inundación) y las letras son: F Q R X.

1° 4662 11° 7078 2° 7402 12° 0740 3° 0230 13° 5212 4° 2699 14° 1474 5° 6647 15° 0112 6° 7117 16° 9040 7° 7901 17° 6213 8° 5965 18° 8454 9° 6694 19° 0002 10° 5221 20° 7534

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 29 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 29 de enero. A la cabeza salió el número 6999 - Hermano.

1° 6999 11° 4528 2° 5154 12° 2779 3° 4527 13° 9093 4° 9080 14° 3596 5° 3372 15° 9336 6° 9340 16° 3584 7° 4878 17° 4008 8° 8046 18° 4803 9° 4463 19° 6072 10° 5072 20° 2220

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas.

Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de transformación, indicando que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se identifican con él, como cualidades o características que se admiran o que se desean desarrollar. Este sueño puede ser una invitación a explorar esas facetas personales y a fortalecer los lazos familiares.