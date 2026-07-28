La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7042 (Zapatillas) y las letras son: A K N W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 27 de julio

1° 7042 11° 1561 2° 6740 12° 1682 3° 8807 13° 2370 4° 6238 14° 6994 5° 7226 15° 4106 6° 5062 16° 8275 7° 9263 17° 0651 8° 8176 18° 4637 9° 4166 19° 5955 10° 1199 20° 5647

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 27 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 27 de julio. A la cabeza salió el número 6517 - Desgracia.

1° 6517 11° 5471 2° 9055 12° 5819 3° 2142 13° 9843 4° 9837 14° 3509 5° 5209 15° 8836 6° 1142 16° 9827 7° 5161 17° 4532 8° 6792 18° 8558 9° 9225 19° 6665 10° 7030 20° 7712

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas suele indicar movimiento y propósito: ganas de avanzar, mejorar hábitos o iniciar nuevos retos. También habla de comodidad y autenticidad, actuar a tu propio ritmo.

Si están nuevas o cómodas, señalan progreso y energía; si están rotas, perdidas o apretadas, advierten obstáculos, cansancio o dudas. Correr con ellas sugiere prisa por lograr metas; quitártelas, necesidad de pausa.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar temores, ansiedad o sensación de pérdida de control. Puede ser el eco de preocupaciones reales y la mente procesando escenarios negativos para prepararte emocionalmente.

También puede funcionar como señal para actuar con prudencia, reforzar límites y pedir apoyo. Invita a revisar hábitos, cuidar la salud emocional y enfocarte en soluciones para recuperar seguridad.