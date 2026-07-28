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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7042 (Zapatillas) y las letras son: A K N W.
Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 27 de julio
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|7042
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|1561
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|6740
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|8807
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|6994
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|9263
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|0651
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|4166
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|5955
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|1199
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|5647
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 27 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 27 de julio. A la cabeza salió el número 6517 - Desgracia.
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|6517
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|5471
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|9055
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|5819
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|2142
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|9843
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|9837
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|3509
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|5209
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|8836
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|1142
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|9827
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|5161
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|4532
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|6792
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|8558
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|9225
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|6665
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|7030
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|7712
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con zapatillas?
Soñar con zapatillas suele indicar movimiento y propósito: ganas de avanzar, mejorar hábitos o iniciar nuevos retos. También habla de comodidad y autenticidad, actuar a tu propio ritmo.
Si están nuevas o cómodas, señalan progreso y energía; si están rotas, perdidas o apretadas, advierten obstáculos, cansancio o dudas. Correr con ellas sugiere prisa por lograr metas; quitártelas, necesidad de pausa.
¿Qué significa soñar con desgracia?
Soñar con desgracia suele reflejar temores, ansiedad o sensación de pérdida de control. Puede ser el eco de preocupaciones reales y la mente procesando escenarios negativos para prepararte emocionalmente.
También puede funcionar como señal para actuar con prudencia, reforzar límites y pedir apoyo. Invita a revisar hábitos, cuidar la salud emocional y enfocarte en soluciones para recuperar seguridad.