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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7928 (El Cerro) y las letras son: A H T X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 1 de septiembre

 1°7928 11°5463 
 0848  12°3377
 3°8745  13°0750 
 5193  14°1050 
 8990  15°0130 
 6°1449  16°9613
 5197  17°7866 
 1408  18°5886 
 9680  19°3108 
 10°8592  20°7519 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 6814 - Borracho.

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 1°6814 11°3774 
 1816   12°2330
 3°7745  13°6161 
 2844  14°1765 
 1517  15°6666 
 6°8270  16°4743
 3154  17°6755 
 8850  18°7353 
 2784  19°8162 
 10°9625  20°6519 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro suele representar metas altas, desafíos y la necesidad de esforzarte para ganar perspectiva. Subirlo señala superación; verlo a lo lejos, objetivos aún pendientes.

Estar en la cima sugiere logro y claridad; bajar del cerro, cierre de ciclo o alivio. Si El Cerro es un lugar real para ti, puede aludir a raíces, seguridad y sentido de pertenencia.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele simbolizar pérdida de control, impulsividad o evasión de problemas. Es una señal para moderar excesos y aclarar la mente.

Si tú estás borracho en el sueño, indica confusión emocional y límites difusos. Ver a otro borracho refleja preocupaciones por malas influencias o tensiones sociales.