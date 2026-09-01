Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7928 (El Cerro) y las letras son: A H T X.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 1 de septiembre

1° 7928 11° 5463 2° 0848 12° 3377 3° 8745 13° 0750 4° 5193 14° 1050 5° 8990 15° 0130 6° 1449 16° 9613 7° 5197 17° 7866 8° 1408 18° 5886 9° 9680 19° 3108 10° 8592 20° 7519

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 6814 - Borracho.

1° 6814 11° 3774 2° 1816 12° 2330 3° 7745 13° 6161 4° 2844 14° 1765 5° 1517 15° 6666 6° 8270 16° 4743 7° 3154 17° 6755 8° 8850 18° 7353 9° 2784 19° 8162 10° 9625 20° 6519

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro suele representar metas altas, desafíos y la necesidad de esforzarte para ganar perspectiva. Subirlo señala superación; verlo a lo lejos, objetivos aún pendientes.

Estar en la cima sugiere logro y claridad; bajar del cerro, cierre de ciclo o alivio. Si El Cerro es un lugar real para ti, puede aludir a raíces, seguridad y sentido de pertenencia.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele simbolizar pérdida de control, impulsividad o evasión de problemas. Es una señal para moderar excesos y aclarar la mente.

Si tú estás borracho en el sueño, indica confusión emocional y límites difusos. Ver a otro borracho refleja preocupaciones por malas influencias o tensiones sociales.