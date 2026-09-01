Las autoridades migratorias y de Relaciones Exteriores han emitido una alerta sobre la obligatoriedad de mantener actualizados los datos biométricos vinculados al pasaporte. Aquellos ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros residentes, que han postergado la renovación de su documentación, podrían enfrentar una prohibición inmediata de ingreso o salida del país.

Esta medida busca reforzar la seguridad en las fronteras y garantizar que la identidad de cada viajero esté plenamente respaldada por los sistemas digitales actuales. No se trata solo de la fecha de vencimiento, sino de la transición hacia el nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya es el estándar oficial.

El país inicia una transformación histórica en su documento de viaje más importante. ChatGPT - creada con IA

¿Qué personas corren riesgo de ser retenidas?

Es fundamental comprender que las aerolíneas ahora reciben instrucciones para negar el abordaje a aquellos que no satisfacen estos criterios de seguridad, previniendo así sanciones administrativas de naturaleza internacional.

La restricción no es generalizada; sin embargo, afecta de manera directa a un grupo específico de personas. Según los lineamientos recientes, los viajeros que enfrentarán imposibilidades para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o carezcan de hojas.

o carezcan de hojas. No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

(biométricos) en las oficinas de la SRE. Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Cómo renovar tu pasaporte y evitar contratiempos en el aeropuerto

Para no figurar en la estadística de pasajeros varados en los aeropuertos, se aconseja verificar el estado físico y legal del pasaporte con un mínimo de tres meses de antelación a cualquier viaje. Si el documento fue emitido hace varios años y no presenta el chip electrónico visible en la portada, es necesario programar una cita.

El proceso de renovación exige la validación de la CURP certificada y el pago de los derechos correspondientes, los cuales varían de acuerdo con la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años).

Es importante recordar que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún denegarán el acceso, obligando a pasar por una revisión manual que puede resultar en la pérdida del vuelo.