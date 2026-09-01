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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0104 (La cama) y las letras son: A K N Q.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 1 de septiembre

 1°0104 11°7464 
 3164  12°8839
 3°5165  13°5356 
 4127  14°4140 
 7696  15°4357 
 6°8509  16°5324
 6914  17°4974 
 7911  18°6870 
 3342  19°5141 
 10°9500  20°5944 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 7347 - Muerto.

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 1°7347 11°2117 
 5256   12°5990
 3°4638  13°8063 
 6414  14°4114 
 7693  15°1434 
 6°1002  16°7950
 1603  17°3873 
 6075  18°2657 
 3383  19°3028 
 10°0895  20°8598 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele representar descanso, intimidad y necesidad de refugio emocional. También refleja cómo vives tu vida privada y tus límites personales.

El contexto importa: una cama desordenada indica inquietudes o conflictos; vacía sugiere soledad o independencia; cómoda habla de sanación y una pausa necesaria.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de ciclos y transformación personal. Puede indicar que algo en tu vida necesita terminar para dar paso a lo nuevo.

También puede reflejar duelo, culpa o asuntos pendientes con esa persona o con una parte de ti. Presta atención a las emociones del sueño y al contexto para entender su mensaje.