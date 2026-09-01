Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0104 (La cama) y las letras son: A K N Q.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 1 de septiembre

1° 0104 11° 7464 2° 3164 12° 8839 3° 5165 13° 5356 4° 4127 14° 4140 5° 7696 15° 4357 6° 8509 16° 5324 7° 6914 17° 4974 8° 7911 18° 6870 9° 3342 19° 5141 10° 9500 20° 5944

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 7347 - Muerto.

1° 7347 11° 2117 2° 5256 12° 5990 3° 4638 13° 8063 4° 6414 14° 4114 5° 7693 15° 1434 6° 1002 16° 7950 7° 1603 17° 3873 8° 6075 18° 2657 9° 3383 19° 3028 10° 0895 20° 8598

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele representar descanso, intimidad y necesidad de refugio emocional. También refleja cómo vives tu vida privada y tus límites personales.

El contexto importa: una cama desordenada indica inquietudes o conflictos; vacía sugiere soledad o independencia; cómoda habla de sanación y una pausa necesaria.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de ciclos y transformación personal. Puede indicar que algo en tu vida necesita terminar para dar paso a lo nuevo.

También puede reflejar duelo, culpa o asuntos pendientes con esa persona o con una parte de ti. Presta atención a las emociones del sueño y al contexto para entender su mensaje.