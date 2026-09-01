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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0104 (La cama) y las letras son: A K N Q.
Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 1 de septiembre
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|0104
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|7464
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|3164
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|5165
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|5356
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|4127
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|4140
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|7696
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|4357
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|8509
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|5324
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|6914
|17°
|4974
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|7911
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|6870
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|3342
|19°
|5141
|10°
|9500
|20°
|5944
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 1 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 7347 - Muerto.
|1°
|7347
|11°
|2117
|2°
|5256
|12°
|5990
|3°
|4638
|13°
|8063
|4°
|6414
|14°
|4114
|5°
|7693
|15°
|1434
|6°
|1002
|16°
|7950
|7°
|1603
|17°
|3873
|8°
|6075
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|2657
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|3383
|19°
|3028
|10°
|0895
|20°
|8598
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con la cama?
Soñar con la cama suele representar descanso, intimidad y necesidad de refugio emocional. También refleja cómo vives tu vida privada y tus límites personales.
El contexto importa: una cama desordenada indica inquietudes o conflictos; vacía sugiere soledad o independencia; cómoda habla de sanación y una pausa necesaria.
¿Qué significa soñar con muerto?
Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de ciclos y transformación personal. Puede indicar que algo en tu vida necesita terminar para dar paso a lo nuevo.
También puede reflejar duelo, culpa o asuntos pendientes con esa persona o con una parte de ti. Presta atención a las emociones del sueño y al contexto para entender su mensaje.