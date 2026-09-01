Por orden del Registro Civil, se negará el trámite común del acta de nacimiento a los recién nacidos que estén en esta situación. (Imagen ilustrativa)

La inscripción de un nacimiento constituye un derecho y un procedimiento obligatorio en Argentina.

Sin embargo, la Ley 26.413 prevé ciertas circunstancias en las cuales el Registro Civil no puede llevar a cabo el trámite por las vías convencionales, debido a la carencia de la documentación necesaria que respalde el nacimiento o la identidad de las partes implicadas.

En estas situaciones, el acta de nacimiento no se expide por el procedimiento habitual. En su lugar, es preciso seguir un trámite especial que se encuentra estipulado en la normativa vigente.

Quiénes no podrán obtener el acta de nacimiento mediante el trámite estándar.

La normativa establece que el nacimiento debe acreditarse con un Certificado Médico de Nacimiento, el cual es emitido por el profesional que asistió al parto o, en casos específicos, mediante otros documentos y pruebas que la legislación prevé.

Por orden del Registro Civil, se negará el trámite común del acta de nacimiento a los recién nacidos que estén en esta situación (Imagen ilustrativa) ChatGPT

En caso de no contar con la documentación necesaria que demuestre el nacimiento o la identidad de quienes participan en la inscripción, el Registro Civil no podrá emitir el acta de nacimiento a través del procedimiento habitual.

Por ejemplo, cuando un nacimiento ocurre fuera de un establecimiento de salud y sin asistencia médica, es esencial presentar un certificado médico emitido posteriormente por un hospital público, así como la declaración de dos testigos que corrobore el embarazo, el lugar del nacimiento y que el recién nacido ha nacido con vida.

La identidad materna al nacer y su impacto en el registro

La normativa también contempla qué sucede cuando la madre no presenta un documento que acredite su identidad a la hora del parto.

Además, al momento de la inscripción, si los padres carecen de documento de identidad, el Registro Civil deberá dejar constancia de la edad y la nacionalidad, información que deberá ser acreditada mediante la declaración de dos testigos debidamente identificados.

En ese caso, deberá exhibirlo antes del alta médica . Si tampoco puede hacerlo en ese momento, esa circunstancia quedará asentada en el Certificado Médico de Nacimiento.

Los recién nacidos pueden obtener un acta de nacimiento a pesar de la negativa del Registro Civil

La propia Ley 26.413 establece mecanismos alternativos para estos casos. Dependiendo de la situación, podrán requerirse certificados médicos adicionales, declaraciones testimoniales o, en casos como el de recién nacidos expuestos, una inscripción por orden judicial.

La negativa del Registro Civil a realizar la inscripción por la vía habitual no significa que el recién nacido quede sin derecho a un acta de nacimiento .

De este modo, incluso si el procedimiento habitual fuera denegado por falta de la documentación requerida, la normativa prevé mecanismos especiales para asegurar que el nacimiento termine siendo inscrito conforme a la ley.

Derechos de registro para recién nacidos sin documentos en Argentina

La Ley 26.413 también establece que la falta de documentos no excluye al recién nacido del derecho a un acta de nacimiento. Las alternativas legales brindan opciones para que todos los bebés puedan ser registrados, incluso en situaciones complejas donde la documentación no esté disponible al momento del parto.

Asimismo, en caso de que los padres no presenten documentos de identidad durante la inscripción, el Registro Civil debe reunir suficiente información sobre la edad y nacionalidad del bebé. Esta información será confirmada por declaraciones de testigos, garantizando así el acceso a derechos fundamentales del recién nacido en Argentina.