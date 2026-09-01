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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2887 (Piojos) y las letras son: E Q S V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 1 de septiembre

 1°2887 11°0267 
 1118  12°2574
 3°3442  13°7848 
 8427  14°9359 
 6372  15°9258 
 6°8809  16°0229
 8206  17°6596 
 0332  18°8693 
 1784  19°6557 
 10°4260  20°5513 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 0710 - La Leche.

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 1°0710 11°7299 
 3587   12°3844
 3°7598  13°0720 
 2304  14°4715 
 7413  15°7119 
 6°2393  16°9551
 2133  17°7655 
 8889  18°9849 
 7365  19°5545 
 10°0212  20°9898 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele reflejar preocupaciones persistentes y estrés; algo pequeño, molesto y repetitivo drena tu energía.

También sugiere chismes, envidias o vínculos tóxicos que requieren limpieza y límites para recuperar calma y control.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche simboliza nutrición, cuidado y prosperidad. Puede anunciar bienestar en el hogar y apoyo afectivo.

Si La Leche aparece derramada o agria, advierte de pérdidas o tensiones. Verla blanca y en buen estado sugiere claridad, salud y nuevos comienzos.