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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2887 (Piojos) y las letras son: E Q S V.
Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 1 de septiembre
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|2887
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|0267
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|1118
|12°
|2574
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|3442
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|7848
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|8427
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|9359
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|6372
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|9258
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|8809
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|0229
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|8206
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|6596
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|0332
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|8693
|9°
|1784
|19°
|6557
|10°
|4260
|20°
|5513
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 1 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 0710 - La Leche.
|1°
|0710
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|7299
|2°
|3587
|12°
|3844
|3°
|7598
|13°
|0720
|4°
|2304
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|4715
|5°
|7413
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|7119
|6°
|2393
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|9551
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|2133
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|7655
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|8889
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|9849
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|7365
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|5545
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|0212
|20°
|9898
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con piojos?
Soñar con piojos suele reflejar preocupaciones persistentes y estrés; algo pequeño, molesto y repetitivo drena tu energía.
También sugiere chismes, envidias o vínculos tóxicos que requieren limpieza y límites para recuperar calma y control.
¿Qué significa soñar con la leche?
Soñar con La Leche simboliza nutrición, cuidado y prosperidad. Puede anunciar bienestar en el hogar y apoyo afectivo.
Si La Leche aparece derramada o agria, advierte de pérdidas o tensiones. Verla blanca y en buen estado sugiere claridad, salud y nuevos comienzos.