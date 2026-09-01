La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3738 (Piedras) y las letras son: A K Q Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 31 de agosto

1° 3738 11° 3620 2° 4590 12° 2428 3° 3427 13° 4739 4° 8272 14° 5238 5° 1382 15° 5103 6° 7980 16° 6060 7° 2596 17° 5440 8° 8850 18° 0801 9° 7600 19° 4134 10° 4578 20° 1386

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 31 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 31 de agosto. A la cabeza salió el número 6260 - La Virgen.

1° 6260 11° 3482 2° 9729 12° 1519 3° 4228 13° 5758 4° 8919 14° 6144 5° 8033 15° 9957 6° 6425 16° 1060 7° 1070 17° 1130 8° 0947 18° 1113 9° 2823 19° 8070 10° 7563 20° 8652

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior. También puede aludir a la necesidad de ser firme ante decisiones o a construir bases sólidas.

Si las piedras dificultan el camino, representan obstáculos, dureza emocional o cargas. Lanzarlas sugiere conflicto o culpa; encontrarlas valiosas indica aprendizajes y recursos internos.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele asociarse con protección, consuelo y guía espiritual y puede indicar una búsqueda de esperanza, fe o apoyo en momentos difíciles.

También puede reflejar deseos de pureza, perdón o reconciliación, invitando a escuchar la intuición y actuar con compasión hacia uno mismo y los demás.