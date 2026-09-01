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La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3738 (Piedras) y las letras son: A K Q Z.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 31 de agosto
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|3620
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|4590
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|3427
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|4739
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|8272
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|5238
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|2596
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|0801
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|1386
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 31 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 31 de agosto. A la cabeza salió el número 6260 - La Virgen.
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|6260
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|3482
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|9729
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|1519
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|4228
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|5758
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|8919
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|6144
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|8033
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|9957
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|6425
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|1060
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|1070
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|0947
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|1113
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|2823
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|8070
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|7563
|20°
|8652
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con piedras?
Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior. También puede aludir a la necesidad de ser firme ante decisiones o a construir bases sólidas.
Si las piedras dificultan el camino, representan obstáculos, dureza emocional o cargas. Lanzarlas sugiere conflicto o culpa; encontrarlas valiosas indica aprendizajes y recursos internos.
¿Qué significa soñar con la virgen?
Soñar con la Virgen suele asociarse con protección, consuelo y guía espiritual y puede indicar una búsqueda de esperanza, fe o apoyo en momentos difíciles.
También puede reflejar deseos de pureza, perdón o reconciliación, invitando a escuchar la intuición y actuar con compasión hacia uno mismo y los demás.