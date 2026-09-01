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La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3738 (Piedras) y las letras son: A K Q Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 31 de agosto

 1°3738 11°3620 
 4590  12°2428
 3°3427  13°4739 
 8272  14°5238 
 1382  15°5103 
 6°7980  16°6060
 2596  17°5440 
 8850  18°0801 
 7600  19°4134 
 10°4578  20°1386 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 31 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 31 de agosto. A la cabeza salió el número 6260 - La Virgen.

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 1°6260 11°3482 
 9729   12°1519
 3°4228  13°5758 
 8919  14°6144 
 8033  15°9957 
 6°6425  16°1060
 1070  17°1130 
 0947  18°1113 
 2823  19°8070 
 10°7563  20°8652 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior. También puede aludir a la necesidad de ser firme ante decisiones o a construir bases sólidas.

Si las piedras dificultan el camino, representan obstáculos, dureza emocional o cargas. Lanzarlas sugiere conflicto o culpa; encontrarlas valiosas indica aprendizajes y recursos internos.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele asociarse con protección, consuelo y guía espiritual y puede indicar una búsqueda de esperanza, fe o apoyo en momentos difíciles.

También puede reflejar deseos de pureza, perdón o reconciliación, invitando a escuchar la intuición y actuar con compasión hacia uno mismo y los demás.