Este viernes, 28 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 7890 - El Miedo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 28 de agosto

1° 7890 11° 9775 2° 8584 12° 0848 3° 0979 13° 7270 4° 9846 14° 5375 5° 8532 15° 5721 6° 1204 16° 9161 7° 3156 17° 0364 8° 5149 18° 1530 9° 8081 19° 9681 10° 0935 20° 2710

¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con el miedo muestra inseguridad o estrés; tu mente señala límites y peligros percibidos.

También invita a enfrentar lo evitado: al reconocer el origen del temor, recuperas control y claridad.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.