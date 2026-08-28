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Durante este viernes, 28 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 5733 - Cristo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 28 de agosto

 5733 11° 3142 
 2°0707 12° 0359
 3°3545 13° 9289 
 4°4599 14° 8104 
 5°4483 15° 8380 
 6°2213 16° 2230 
 7°7325 17° 3157 
 8°5095 18° 6599 
 9°777919° 3018 
 10°0786 20° 8355 

¿Qué significa soñar con Cristo?

Soñar con el Cristo suele reflejar búsqueda de fe, consuelo o guía moral; puede señalar necesidad de esperanza, perdón o protección ante dificultades.

Si el Cristo aparece sereno o luminoso, sugiere paz y renovación espiritual; si genera inquietud, puede indicar culpa, conflictos éticos o deseo de redención.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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