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Durante este viernes, 28 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 5733 - Cristo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 28 de agosto
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|8104
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|0786
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¿Qué significa soñar con Cristo?
Soñar con el Cristo suele reflejar búsqueda de fe, consuelo o guía moral; puede señalar necesidad de esperanza, perdón o protección ante dificultades.
Si el Cristo aparece sereno o luminoso, sugiere paz y renovación espiritual; si genera inquietud, puede indicar culpa, conflictos éticos o deseo de redención.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.