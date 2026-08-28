Durante este viernes, 28 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 5733 - Cristo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 28 de agosto

1° 5733 11° 3142 2° 0707 12° 0359 3° 3545 13° 9289 4° 4599 14° 8104 5° 4483 15° 8380 6° 2213 16° 2230 7° 7325 17° 3157 8° 5095 18° 6599 9° 7779 19° 3018 10° 0786 20° 8355

¿Qué significa soñar con Cristo?

Soñar con el Cristo suele reflejar búsqueda de fe, consuelo o guía moral; puede señalar necesidad de esperanza, perdón o protección ante dificultades.

Si el Cristo aparece sereno o luminoso, sugiere paz y renovación espiritual; si genera inquietud, puede indicar culpa, conflictos éticos o deseo de redención.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.