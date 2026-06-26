Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 26 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 7949 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 26 de junio

1° 7949 11° 5908 2° 8922 12° 9342 3° 8140 13° 5405 4° 3931 14° 4898 5° 5948 15° 8463 6° 8831 16° 6299 7° 1111 17° 3055 8° 4619 18° 7445 9° 9773 19° 8042 10° 6020 20° 3283

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con La Carne suele aludir a impulsos y deseos, así como a la necesidad de nutrirte. Si la carne se ve fresca y apetitosa, señala vitalidad, abundancia y satisfacción material.

Si aparece cruda, podrida o sangrienta, puede reflejar emociones a flor de piel, tentaciones, culpa o exceso. Tus sensaciones en el sueño marcan si es oportunidad, advertencia o un llamado a cuidar límites y salud.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.