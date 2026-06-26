Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 25 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 4490 - El Miedo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 25 de junio

1° 4490 11° 1353 2° 2018 12° 7551 3° 8105 13° 8715 4° 2303 14° 8057 5° 1451 15° 0719 6° 2426 16° 5089 7° 5432 17° 1412 8° 9995 18° 8560 9° 3825 19° 8473 10° 7419 20° 8075

¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad interna y conflictos no resueltos que te generan tensión y alerta.

Indica que debes identificar la amenaza percibida y afrontarla gradualmente para recuperar seguridad y control.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.