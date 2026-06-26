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La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 26 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 7572 - Sorpresa

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 26 de junio

 7572 11° 6521 
 2°5838 12° 9606
 3°5789 13° 9393 
 4°0174 14° 9126 
 5°5591 15° 2988 
 6°5312 16° 0484 
 7°3874 17° 3217 
 8°9206 18° 0003 
 9°411819° 1382 
 10°6515 20° 1599 

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con la Sorpresa sugiere cambios inesperados y revelaciones; muestra apertura a lo nuevo o temor a lo imprevisible.

Si la sorpresa es grata, augura oportunidades; si es tensa, alerta sobre noticias imprevistas y la necesidad de prepararte y soltar control.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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