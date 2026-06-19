Durante este viernes, 19 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 6952 - Madre e hijo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de junio

1° 6952 11° 8496 2° 8929 12° 1743 3° 8173 13° 1019 4° 0718 14° 8802 5° 4308 15° 3429 6° 8220 16° 8456 7° 2178 17° 3856 8° 9828 18° 2271 9° 6405 19° 4748 10° 6862 20° 5610

¿Qué significa soñar con Madre e hijo?

Soñar con la madre y el hijo suele reflejar protección, ternura y la fuerza del vínculo familiar.

También puede señalar crecimiento y nuevas responsabilidades, o la integración entre tu parte adulta y tu niño interior.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.