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Durante este viernes, 19 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 6952 - Madre e hijo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de junio

 6952 11° 8496 
 2°8929 12° 1743
 3°8173 13° 1019 
 4°0718 14° 8802 
 5°4308 15° 3429 
 6°8220 16° 8456 
 7°2178 17° 3856 
 8°9828 18° 2271 
 9°640519° 4748 
 10°6862 20° 5610 

¿Qué significa soñar con Madre e hijo?

Soñar con la madre y el hijo suele reflejar protección, ternura y la fuerza del vínculo familiar.

También puede señalar crecimiento y nuevas responsabilidades, o la integración entre tu parte adulta y tu niño interior.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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