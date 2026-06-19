Durante este viernes, 19 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 6952 - Madre e hijo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de junio
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¿Qué significa soñar con Madre e hijo?
Soñar con la madre y el hijo suele reflejar protección, ternura y la fuerza del vínculo familiar.
También puede señalar crecimiento y nuevas responsabilidades, o la integración entre tu parte adulta y tu niño interior.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.