Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 19 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 5921 - Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de junio

1° 5921 11° 7398 2° 4654 12° 4601 3° 0618 13° 2055 4° 5522 14° 9842 5° 6656 15° 6445 6° 9182 16° 7126 7° 5725 17° 5145 8° 2781 18° 2888 9° 7791 19° 9250 10° 5690 20° 3594

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con la Mujer suele representar el arquetipo femenino: intuición, cuidado, creatividad y emociones. También puede señalar necesidades afectivas o tu relación con lo femenino en ti y en tu entorno.

Si es una mujer conocida, el sueño refleja tu vínculo y lo que sientes hacia ella; si es desconocida, simboliza una parte interna por integrar. Las emociones del sueño orientan el verdadero significado.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.