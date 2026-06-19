La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 18 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 9148 - Muerto que habla

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de junio

1° 9148 11° 9896 2° 5869 12° 1535 3° 8605 13° 7205 4° 0955 14° 8416 5° 7115 15° 7278 6° 7993 16° 1801 7° 8389 17° 2841 8° 8060 18° 7983 9° 7253 19° 6616 10° 5544 20° 5041

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con El Muerto que habla suele reflejar asuntos pendientes con el pasado, duelos o culpas que buscan ser reconocidos. Su voz simboliza un mensaje interno que pide ser escuchado.

También apunta a cierre y transformación: poner palabras a lo silenciado para poder avanzar. El tono y lo que dice en el sueño orientan qué sanar o resolver.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.