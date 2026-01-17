Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2970 - Muerto que sueña

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 16 de enero

1° 2970 11° 6299 2° 6055 12° 1464 3° 8256 13° 6591 4° 2236 14° 8288 5° 5942 15° 6003 6° 3657 16° 7635 7° 0533 17° 5655 8° 0211 18° 0754 9° 7809 19° 4514 10° 0522 20° 5403

¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?

Soñar con el muerto que sueña puede interpretarse como un reflejo de la conexión emocional que se tiene con una persona fallecida. Este tipo de sueño a menudo simboliza el deseo de resolver asuntos pendientes o la necesidad de cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede representar la influencia de experiencias pasadas en el presente. La figura del muerto en el sueño puede servir como un recordatorio de lecciones aprendidas o advertencias sobre decisiones actuales que deben ser consideradas con cuidado.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.