Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 4 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 2116 - Anillo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de junio

1° 2116 11° 4516 2° 3020 12° 3916 3° 5596 13° 2718 4° 3868 14° 0807 5° 8619 15° 9852 6° 9935 16° 3504 7° 0518 17° 2474 8° 1887 18° 8624 9° 6746 19° 8467 10° 0697 20° 6761

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con el Anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas, reflejando lealtad o deseo de estabilidad en una relación o proyecto.

Si el Anillo está roto o perdido, puede señalar dudas o ruptura; si brilla y encaja, sugiere seguridad, acuerdos favorables y renovación.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.