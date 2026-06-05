Este jueves, 4 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 0093 - Enamorado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de junio

1° 0093 11° 3555 2° 1200 12° 1156 3° 4881 13° 9838 4° 5607 14° 7911 5° 5537 15° 0406 6° 0797 16° 9800 7° 3434 17° 2062 8° 2037 18° 5275 9° 2476 19° 0861 10° 3784 20° 6763

¿Qué significa soñar con Enamorado?

Soñar con El Enamorado indica un cruce de caminos en el amor y la necesidad de elegir con honestidad.

También alude a atracción y unión, pero advierte sobre idealizar o depender en exceso.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.