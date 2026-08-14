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Durante este viernes, 14 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 9711 - Palito

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 14 de agosto

 9711 11° 6030 
 2°2276 12° 4453
 3°4907 13° 2291 
 4°4873 14° 2576 
 5°0820 15° 2308 
 6°7781 16° 7255 
 7°7129 17° 0691 
 8°1468 18° 4616 
 9°047219° 2326 
 10°9637 20° 1071 

¿Qué significa soñar con Palito?

Soñar con el Palito sugiere simplicidad y apoyo mínimo: con recursos modestos puedes lograr mucho.

También señala fragilidad o necesidad de firmeza; el estado del palito y tus emociones orientan la interpretación.

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Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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