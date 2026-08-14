Durante este viernes, 14 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 9711 - Palito
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 14 de agosto
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|6030
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|4907
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|2291
|4°
|4873
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|2576
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|0820
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|2308
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|7781
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|7129
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|0691
|8°
|1468
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|4616
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|0472
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|2326
|10°
|9637
|20°
|1071
¿Qué significa soñar con Palito?
Soñar con el Palito sugiere simplicidad y apoyo mínimo: con recursos modestos puedes lograr mucho.
También señala fragilidad o necesidad de firmeza; el estado del palito y tus emociones orientan la interpretación.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.