Durante este viernes, 14 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 9711 - Palito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 14 de agosto

1° 9711 11° 6030 2° 2276 12° 4453 3° 4907 13° 2291 4° 4873 14° 2576 5° 0820 15° 2308 6° 7781 16° 7255 7° 7129 17° 0691 8° 1468 18° 4616 9° 0472 19° 2326 10° 9637 20° 1071

¿Qué significa soñar con Palito?

Soñar con el Palito sugiere simplicidad y apoyo mínimo: con recursos modestos puedes lograr mucho.

También señala fragilidad o necesidad de firmeza; el estado del palito y tus emociones orientan la interpretación.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.