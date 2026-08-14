Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 14 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 6178 - Ramera
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 14 de agosto
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¿Qué significa soñar con Ramera?
Soñar con la Ramera puede simbolizar tentación, deseo reprimido y conflicto con límites personales o valores.
Según el contexto, advierte sobre relaciones transaccionales o manipulación, o invita a fortalecer autonomía y autoestima.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.