Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 14 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 6178 - Ramera

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 14 de agosto

1° 6178 11° 4782 2° 3781 12° 7181 3° 1488 13° 1500 4° 4283 14° 6557 5° 5237 15° 8318 6° 0380 16° 7711 7° 1029 17° 7763 8° 9895 18° 2106 9° 5927 19° 4704 10° 4403 20° 4722

¿Qué significa soñar con Ramera?

Soñar con la Ramera puede simbolizar tentación, deseo reprimido y conflicto con límites personales o valores.

Según el contexto, advierte sobre relaciones transaccionales o manipulación, o invita a fortalecer autonomía y autoestima.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.