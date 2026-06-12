La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 12 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 3847 - Muerto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de junio

1° 3847 11° 8430 2° 3072 12° 9997 3° 7995 13° 6297 4° 2324 14° 4272 5° 5088 15° 5423 6° 1791 16° 8407 7° 5006 17° 5085 8° 3995 18° 9028 9° 0007 19° 7197 10° 0397 20° 8314

¿Qué significa soñar con Muerto?

Soñar con el Muerto suele señalar cierres y transformación: algo termina para dar paso a una etapa nueva.

También puede reflejar duelo o culpas pendientes; las emociones del sueño indican qué debes soltar o reconciliar.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.