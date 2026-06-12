Durante este viernes, 12 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 9104 - La cama
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de junio
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¿Qué significa soñar con La cama?
Soñar con la cama suele simbolizar descanso, autocuidado y necesidad de seguridad emocional, señalando que es momento de pausar y recuperar energía.
También puede aludir a intimidad y vida de pareja; si la cama está desordenada o incómoda, sugiere estrés, evasión de problemas o malestar emocional.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.