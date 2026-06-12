Durante este viernes, 12 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 9104 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de junio

1° 9104 11° 1749 2° 1859 12° 1569 3° 7958 13° 9465 4° 1579 14° 7756 5° 4911 15° 7574 6° 1880 16° 8260 7° 0340 17° 1650 8° 8434 18° 4860 9° 1168 19° 2108 10° 9514 20° 7874

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama suele simbolizar descanso, autocuidado y necesidad de seguridad emocional, señalando que es momento de pausar y recuperar energía.

También puede aludir a intimidad y vida de pareja; si la cama está desordenada o incómoda, sugiere estrés, evasión de problemas o malestar emocional.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.