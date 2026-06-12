Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 12 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 5804 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de junio

1° 5804 11° 4093 2° 9322 12° 9001 3° 4334 13° 6573 4° 6305 14° 5001 5° 7065 15° 0463 6° 5163 16° 7141 7° 4245 17° 3032 8° 1466 18° 1443 9° 1811 19° 5184 10° 5228 20° 8246

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama suele simbolizar descanso, autocuidado y necesidad de seguridad emocional, señalando que es momento de pausar y recuperar energía.

También puede aludir a intimidad y vida de pareja; si la cama está desordenada o incómoda, sugiere estrés, evasión de problemas o malestar emocional.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.