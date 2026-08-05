Este miércoles, 5 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 0997 - Mesa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 5 de agosto

1° 0997 11° 2780 2° 9494 12° 2643 3° 4535 13° 0023 4° 8364 14° 2755 5° 8299 15° 7728 6° 6158 16° 3720 7° 1585 17° 9416 8° 5917 18° 4917 9° 6364 19° 8923 10° 6920 20° 7638

¿Qué significa soñar con Mesa?

Soñar con la Mesa suele simbolizar reunión, diálogo y acuerdos; es el lugar de compartir, apoyo y toma de decisiones.

Si la Mesa aparece firme y ordenada indica estabilidad; si está rota o vacía sugiere tensiones, carencias o asuntos pendientes.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.