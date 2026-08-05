Este miércoles, 5 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3115 - Niña Bonita

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 5 de agosto

1° 3115 11° 5330 2° 3234 12° 0480 3° 8254 13° 9601 4° 6230 14° 8544 5° 6205 15° 0729 6° 0300 16° 2264 7° 1716 17° 3524 8° 4850 18° 3681 9° 4559 19° 1049 10° 5036 20° 9714

¿Qué significa soñar con Niña Bonita?

Soñar con La Niña Bonita suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el impulso de proteger o ser protegido. Refleja ternura, esperanza y el deseo de reconectar con la alegría simple.

También puede señalar idealización y presión por la apariencia: búsqueda de aprobación, miedo a crecer o a mostrar vulnerabilidad. Atiende la emoción del sueño para ver qué parte de ti pide cuidado.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.