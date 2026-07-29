La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 28 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 0484 - La Iglesia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 28 de julio

1° 0484 11° 4967 2° 7170 12° 1527 3° 8389 13° 6919 4° 8999 14° 4705 5° 2104 15° 3504 6° 4819 16° 0975 7° 1793 17° 9671 8° 7321 18° 8223 9° 8857 19° 3068 10° 0657 20° 4068

¿Qué significa soñar con La Iglesia?

Soñar con La Iglesia señala búsqueda de guía, consuelo y pertenencia; invita a reafirmar valores.

También puede reflejar culpa o miedo al juicio; si el templo está vacío o en ruinas, sugiere crisis de fe.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.